Altınordu'da Yusuf Yalçın sakatlandı
Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da stoper Yusuf Yalçın Arslan'ın sakatlık yaşadığı öğrenildi.
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da stoper Yusuf Yalçın Arslan'ın sakatlık yaşadığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen 24 yaşındaki savunmacının geçen sezon aşil tendonundan yaşadığı sakatlığın nüksettiği belirtildi. Antrenmanlarını takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde sürdüren Yusuf Yalçın'ın 2-3 hafta sonra takıma katılması bekleniyor. Geçen sezon 26 karşılaşmada görev yapan defans oyuncusu, bu sezon ilk haftadaki Gençlerbirliği deplasmanında görev yapamayacak. İzmir temsilcisinde savunmada Volkan ile Erdi ikilisinin oynaması bekleniyor.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor