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Altınordu'da Yusuf Yalçın sakatlandı

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
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Altınordu'da Yusuf Yalçın sakatlandı

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da stoper Yusuf Yalçın Arslan'ın sakatlık yaşadığı öğrenildi.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da stoper Yusuf Yalçın Arslan'ın sakatlık yaşadığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen 24 yaşındaki savunmacının geçen sezon aşil tendonundan yaşadığı sakatlığın nüksettiği belirtildi. Antrenmanlarını takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde sürdüren Yusuf Yalçın'ın 2-3 hafta sonra takıma katılması bekleniyor. Geçen sezon 26 karşılaşmada görev yapan defans oyuncusu, bu sezon ilk haftadaki Gençlerbirliği deplasmanında görev yapamayacak. İzmir temsilcisinde savunmada Volkan ile Erdi ikilisinin oynaması bekleniyor.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Yusuf Yalçın Arslan Altınordu İzmir Spor Haberler

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