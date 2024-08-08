Altınordu'da Yusuf Can Esendemir'in Iğdır FK'ya transferi

Altınordu'da sözleşmesi sona eren sol bek oyuncusu Yusuf Can Esendemir, 1. Lig'in yeni ekiplerinden Iğdır FK'ya transfer oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesinde kadrosunu yapılandırma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Olcay Şahan yönetiminde lige şampiyonluk parolasıyla hazırlanan kırmızı-lacivertlilerde beklenen ayrılık gerçekleşti. İzmir ekibinin altyapısından yetişen ve yeni bir sözleşme teklif edilmeyen 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Yusuf Can Esendemir, 1. Lig'in yeni ekiplerinden Iğdır FK'ya transfer oldu. Yeni takımıyla 3 yıllık kontrat imzalayan Yusuf, yaklaşık 10 yıldır süren Altınordu macerasını sonlandırmış oldu.

Öte yandan Altınordu formasıyla 1. Lig'de 50, 2. Lig'de ise 27 maça çıkan Yusuf Can Esendemir, bu süreçte 1 de gol kaydetmeyi başardı. - İZMİR