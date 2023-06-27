Altınordu'da yeni sezon öncesi teknik direktör Atilla Küçüktaka: 'Ateşli bir takım yaratmak zorundayız'

TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu'da yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine getirilen Atilla Küçüktaka, kırmızı-lacivertli kulübü yeniden ayağa kaldıracaklarını dile getirdi. Geçen sezon forma giyen tüm tecrübeli oyunculara teşekkür ettiklerini ve yolları ayırma kararı aldıklarını söyleyen teknik patron Atilla Küçüktaka, özkaynak sisteminden gelen gençlerin arasına 3-4 deneyimli isim ekleyeceklerini belirterek, 'Çok dinamik ve genç bir ekip izleteceğiz. Arzu, uyum, sevgi ve çabanın yüksek olduğu bir A takım oluşturmak istiyoruz. Bu ligin gerçeğini bilen 3-4 transfer yapmayı planlıyoruz' dedi.

"İddiasız olmak kimsenin içine sinen bir durum değil" diyen Altınordu Teknik Direktörü Küçüktaka, "Bu kulübün yapısını çok iyi bilen biri olarak göreve geldim. Artık, 'Ah, vah' deme zamanı değil. Altınordu ruhunu yeniden yakalayıp, ayağa kalkmak lazım. Biz herkesin keyifle izleyeceği, ateşli bir takım yaratmak zorundayız. Bu ortamı yaratınca o başarı da gelecektir" diye konuştu. Yeni sezon hazırlıklarına 10 Temmuz'da başlamayı planladıklarını kaydeden 51 yaşındaki çalıştırıcı, kamp dönemini Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde geçireceklerini belirtti.