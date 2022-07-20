Altınordu'da Volkan hedef büyüttü

SPOR Toto 1'inci Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altınordu'nun tecrübeli oyuncusu Volkan Fındıklı, "Yukarıları hedefliyoruz. Bireysel performansların ön plana çıktığı, sistemin işlediği, giren-çıkan herkesin bu sistem içerisinde iyi işler yapıp takımı yukarıya götürecek bir sezon geçirmek istiyoruz" dedi.

Altınordu'nun kuruluşunun 100'üncü yılına hedefin büyütüldüğünü ifade eden tecrübeli futbolcu, "Sezon başında hedefimiz yükseltildi. Yukarıları hedefliyoruz. Bireysel performansların ön plana çıktığı, sistemin işlediği, giren-çıkan herkesin bu sistem içerisinde iyi işler yapıp takımı yukarıya götürecek bir sezon geçirmek istiyoruz. Şampiyonluk motivasyon olması ve yön haritası olması açısından tabi ki önemli. Henüz daha sezon öncesi çalışmaları yapıyoruz. Şampiyonluk için çalışıyoruz, şampiyonluk için mücadele ediyoruz mottosu henüz yok" diye konuştu.

Altınordu tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen Altınordu Football Camps devam ediyor. Metin Oktay Yerleşkesi'nde yatılı kalan misafir sporcular, kulüp antrenörleri tarafından ileri futbol eğitimi alıyor. Sporcular, boş vakitlerinde de eğlenceli etkinliklerle günlerini değerlendiriyor.

Demirören Haber Ajansı / Spor