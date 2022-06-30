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Altınordu'da Ufuk Kahraman iddialı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Altınordu'da Ufuk Kahraman iddialı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman, yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman, yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Çalışmalara 26 kişilik kadro ile başladıklarını dile getiren genç teknik adam, "26 Aralık 1923 kulübümüzün kuruluş yıl dönümü. 100'üncü yılımızda kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Önceki sezon Play-Off finali oynamıştık. Hedefimiz Play-Off'un üstüne çıkmak. Son maçta kaybettiğimiz finali tekrar yaşamak bizim en büyük hedefimiz. Sonucunu hep beraber göreceğiz" dedi.

Kulüp olarak her zaman bir hedeflerinin bulunduğunu dile getiren Ufuk Kahraman, "Misyonumuz oyuncu yetiştirmek. Kulüp olarak Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Barış Alıcı, Berke Özer, Burak İnce gibi bir çok oyuncuyu yetiştirip futbol piyasasına armağan ettik. Yeni oyuncular yetiştirmeye devam edeceğiz. Bunun yanında da yarışmacı yönümüzle de ligde hedeflerimiz var" şeklinde konuştu.

Bu arada İzmir ekibinde satışı gündeme gelen stoper Rahmi Salih Kaya, teknik ekibin raporuyla yeniden takıma dahil edildi.

MUZAFFER: HEDEFİMİZ SÜPER LİG

Altınordu'da genç orta saha oyuncusu Muzaffer Kocaer, yeni sezonda Süper Lig hedefiyle mücadele edeceklerini söyledi. Yeni sezonda daha fazla şansı bulmak istediğini dile getiren Muzaffer, "Neredeyse geçen yılın kadrosunu koruduk. Hedefimizi bu yıl Süper Lig olarak belirledik. Bu sezon daha fazla forma giyerek, goller atıp asistler yapmak istiyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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