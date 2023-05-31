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Altınordu'da Teknik Direktör Hasan Özer ile Yollar Ayrıldı

Altınordu'da Teknik Direktör Hasan Özer ile Yollar Ayrıldı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'e veda eden Altınordu, teknik direktör Hasan Özer'le yollarını ayırdı. Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmenin karşılıklı feshi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Spor Toto 1. Lig'e veda eden Altınordu, teknik direktör Hasan Özer'le yollarını ayırdı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hasan Özer ile sözleşmesinin karşılıklı feshi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine Altınordu'da görev yaptığı süre içindeki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Hasan Özer Altınordu Spor Spor Haberler

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