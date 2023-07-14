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Altınordu'da tecrübeli oyuncuların tamamıyla yollar ayrılıyor

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon küme düşen kadroda yer alan tecrübeli oyuncuların tümüyle yolların ayrılması kararı verilirken, bu isimler arasında yer alan Recep Aydın'ın yuvada kalabileceği öğrenildi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon küme düşen kadroda yer alan tecrübeli oyuncuların tümüyle yolların ayrılması kararı verilirken, bu isimler arasında yer alan Recep Aydın'ın yuvada kalabileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Altınordu Aydın Spor Haberler

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