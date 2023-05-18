Altınordu'da Şok Karar: Başkan Özkan Kulübü Devretme Kararı Aldı

SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma şansını mucizelere bırakan Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, kulübü devretme kararı aldı. Başkan Özkan, kulüp personeline mail göndererek ayrılık kararını duyurdu. İzmir ekibi, 9 yıl sonra 2'nci Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Altınordu'nun 11 yıllık sürecinde yetiştirdiği pek çok yıldız da hatırlatıldı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de bitime 1 hafta kala kümede kalma şansını mucizelere bırakan Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, kulübü devretme kararı aldı. İç sahada aldığı Erzurumspor yenilgisiyle düşme hattına gerileyen İzmir ekibi, 9 yıl sonra 2'nci Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Başkan Mehmet Özkan kulüp personeline mail göndererek ayrılık kararını duyurdu. Kırmızı-lacivertlilerin 2012 yılında şirketleşmesinin ardından kulübün sahibi olan Başkan Özkan, "Helalleşmek" başlığıyla yazdığı veda metninde, "Benden yana hakkım varsa helaldir. Lütfen siz de hakkınızı helal edin" diye konuştu.

Altınordu Başkanı Özkan, "Çok sevdiğim ve akraba olarak saydığım Altınordu çalışma arkadaşlarım, merhaba" diyerek başladığı veda mektubunda şu ifadelere yer verdi;