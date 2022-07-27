Altınordu'da slogan: 'Kaldığımız yerden devam'

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman, yeni sezona "Kaldığımız yerden devam" sloganıyla çalıştıklarını söyledi. Geçen sezonun bitimine doğru müthiş bir iş yaptıklarını dile getiren genç teknik adam, "Biz bu sezona, 'Kaldığımız yerden devam' diye başlıyoruz. Yaptığımız görsel eğitimlerde de bizim adımıza lig bitmedi, geçen seneki lige devam ediyoruz düşüncesi ile çalışıyoruz. Güçlü yanlarımızı, takım savunmamızı daha da geliştiriyoruz. Bunun yanında daha önceki yıllarda olduğu gibi daha çok pas oyunumuzu geliştiriyoruz. Bu sezon lig, geçtiğimiz yıllardaki liglerden daha da güçlü geçecek. Her takım kadrosunu güçlendirdi. Bizim de hedeflerimiz var. Bu yüzden çok çalışıyoruz" dedi.

İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren Kahraman, "Kampın ilk yarısında fiziksel olarak iyi hazırlık dönemi geçirdik, ikinci yarısında da teknik ve taktik ağırlıklı, özel antrenmanlar yaptık. Bu çalışmalardan sonra oyunculardan iyi bildirimler aldık. Yaptığımız antrenmanları da hazırlık maçları ile desteklemeye çalıştık. A takımda yer alan öz kaynak sistemi oyuncularımız bu sene takıma daha fazla adapte oldular, biraz daha tecrübelendiler. Takıma dışardan katılan oyuncularımızın temposu da gayet iyi. Ligde iyi bir takım seyrettireceğiz" diye konuştu. Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, sezon başlayana kadar iki tane hazırlık maçı oynamayı düşündüklerini ifade etti.