Altınordu'da Sami sürprizi

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da kadro dışı kalan Sami Satılmış, U19 takımının yeni kozu oldu. Kırmızı-lacivertli ekipte 1 ay önce altyapıdan yetişen Muzaffer Kocaer (21), Furkan Metin (20), Yusuf Can Esendemir (21) ve Rahmi Salih Kaya (20) ile birlikte A takım kadrosundan çıkarılan 5 futbolcudan biri olan 18 yaşındaki Sami, U19 Elit A Ligi'nde Play-Off oynayan kırmızı-lacivertli gençlere katıldı.

Altınordu U19 takımı son 16 turunda Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finalde Trabzonspor'la eşleşirken, oyuna 60'ıncı dakikada giren Sami, 70'inci dakikada penaltı vuruşunu gole çevirdi. U19 Milli Takımı'nda da oynayan Sami'nin önemli maçlar ve mevkisel ihtiyaçtan dolayı kadroya alındığı, Trabzonspor karşısında da forma giyeceği bildirildi. Diğer 4 genç oyuncusu ise antrenmanlarını bireysel olarak sürdürüyor.