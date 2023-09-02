Altınordu'da sakatlık sorunu çözülüyor

Altınordu sol beki Yusuf Can Esendemir'in sakatlığı sona erdi ve takımla çalışmalara başladı. Diğer sakat oyuncuların da önümüzdeki hafta takıma katılması bekleniyor. Altınordu, Mısır Premier Lig takımı Pyramids FC ile hazırlık maçı yapacak.