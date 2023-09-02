Altınordu'da sakatlık sorunu çözülüyor
Altınordu sol beki Yusuf Can Esendemir'in sakatlığı sona erdi ve takımla çalışmalara başladı. Diğer sakat oyuncuların da önümüzdeki hafta takıma katılması bekleniyor. Altınordu, Mısır Premier Lig takımı Pyramids FC ile hazırlık maçı yapacak.
TFF 2'nci Lig temsilcisi Altınordu'da sol bek Yusuf Can Esendemir'in iyileşmesi keyifler yerine getirdi. Geçen haftaki Nazilli Belediyespor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan savunma oyuncusunun tedavisinin sona erdiği ve takımla çalışmalara başladığı belirtildi.
Kırmızı-lacivertlilerde hafif sakatlıkları bulunan Emre Oymak ile Altar Han Hidayetoğlu'nun önümüzdeki hafta takıma katılması bekleniyor. Öte yandan İzmir ekibi bay geçtiği haftada kamp yapmak için gittiği Burdur'da yarın Mısır Premier Lig takımı Pyramids FC ile hazırlık maçı oynayacak.