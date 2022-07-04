Altınordu'da Safa imzaladı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Trabzonspor'dan Safa Kınalı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Trabzonspor'dan Safa Kınalı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordumuz, Trabzonspor'dan Safa Kınalı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Yeni transferimize hoş geldin derken, kırmızı-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon kiralık olarak Tuzlaspor'da oynayan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 1'inci Lig'de 32 maçta 1 gol kaydederken, 3 de asist yaptı.
Demirören Haber Ajansı / Spor