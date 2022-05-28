Altınordu'da Recep veda etti - Haberler

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Recep Aydın, kırmızı-lacivertli kulüple yollarını ayırdı. Takım fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak İzmir ekibine veda eden Recep, "Ayrılıklar da sevdaya dahil. Sizlerle birlikte mücadele etmek, savaşmak ve başarmak çok keyifliydi. Çok mutlu, gururluyum. Hepinizi çok seviyorum. Her şey için teşekkürler Altınordu" ifadelerine yer verdi.

Geçen sezon devre arasında Bursaspor'dan transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, ilk yılında İzmir temsilcili ile Play-Off finalini kaybetme üzüntüsü yaşamıştı. Recep bu sezon ise 32 maçta 4 gol, 4 asistle takımına katkı sağlayıp, Altınordu'nun kümede kalmasında önemli rol oynadı. Tecrübeli futbolcu kırmızı-lacivertli ekipten ayrılan ilk isim oldu. İç transferde Ahmet İlhan'la sözleşme yenileyen Altınordu'da kontratları biten Erdi, Volkan ve Hüsamettin'in durumları belirsiz.