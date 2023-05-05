Altınordu'da Recep Aydın, Bodrumspor karşısında önemli koz olacak

Altınordu'nun orta saha oyuncusu Recep Aydın, eski takımı Bodrumspor'a karşı mücadele edecek. Altınordu'nun Play-Off potasına girmek için mücadele vereceği maçta, Recep Aydın'ın ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Play-Off potasındaki Bodrumspor'la karşılaşacak alt sıralardan kurtulma peşindeki Altınordu'da orta saha oyuncusu Recep Aydın, takımın önemli kozlarından biri olacak. Sezon başında Altınordu'dan Bodrumspor'a transfer olup, devre arasında yuvaya dönen tecrübeli futbolcu eski takımına karşı mücadele edecek. Rakibin iyi ve kötü yönlerini en iyi bilen isimlerden biri olan Recep'e teknik ekibin ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.

Sezonun ilk yarısında şampiyonluk yarışında iddialı bir takımdayken devre arasında zor durumdaki Altınordu'ya dönen deneyimli futbolcu, Play-Off'u garantileme peşindeki eski kulübüne karşı kırmızı-lacivertlilerin lige tutunması için mücadele verecek. İlk devrede Bodrumspor formasıyla 19 lig maçında 1 gol, 2 asistle oynayan Recep, ikinci yarıda kırmızı-lacivertli formayla 6'sı ilk 11'de olmak üzere 9 maça çıktı. Altınordu'da skora katkı sağlayamayan deneyimli oyuncu, kalan 3 haftada suskunluğunu bozmak istiyor.