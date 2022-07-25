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Altınordu'da oyuncu satışına başkan Özkan freni

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Altınordu'da oyuncu satışına başkan Özkan freni

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yıllar sonra bu transfer döneminde üst liglere oyuncu yollamazken; başkan Seyit Mehmet Özkan'ın bu yıl için oyuncu satışına ara verdiği belirtildi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yıllar sonra bu transfer döneminde üst liglere oyuncu yollamazken; başkan Seyit Mehmet Özkan'ın bu yıl için oyuncu satışına ara verdiği belirtildi. Futbolcu yetiştirmek için kurduğu özkaynak sistemi ve yaptığı tesislerle Türk futboluna önemli katkılar yapan İzmir temsilcisinde başkan Özkan'ın sportif başarı yakalamak adına gençleri yuvada tutma kararı aldığı ifade edildi.

Kırmızı-lacivertlilerde kaleci Ali Emre Yanar, orta saha oyuncuları Muzaffer Kocaer, Sami Satılmış ve kanat oyuncusu Emircan Gürlük için bazı kulüplerin nabız yokladığı ancak bu kulüplere olumsuz yanıt verildiği dile getirildi. Yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Altınordu'da başkan Özkan'ın genç futbolcuları üst ligde daha yüksek bonservis ücretleriyle satmayı planladığı bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Seyit Mehmet Özkan Altınordu Spor Haberler

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