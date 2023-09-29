Altınordu'da Onur Ramazan Toprak iyileşti
Altınordu'nun sağ kanat oyuncusu Onur Ramazan Toprak'ın sakatlığından iyileştiği ve takımla çalışmalara başladığı bildirildi. Onur'un Bucaspor 1928 maçında yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde Bucaspor 1928'le oynayacağı karşılaşmaya odaklanan Altınordu'da sağ kanat Onur Ramazan Toprak'ın iyileşmesi teknik ekibin yüzünü güldürdü. Sezonun ilk haftasındaki Nazilli Belediyespor maçında ilk 11'de oynadıktan sonra tendonuna aldığı darbe nedeniyle sakatnıp Beyoğlu Yeni Çarşı (D), Ankara Demirspor ve Bursaspor (D) müsabakaları kaçıran gurbetçi oyuncunun hafta başında takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. Maç eksiği olan Onur'un yedek kulübesinde yer alması bekleniyor. Altınordu'da Onur'un iyileşmesiyle kadroda eksik kalmadı.