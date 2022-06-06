Altınordu'da Metehan bitiyor - Haberler

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, geçen sezon devre arasından bu yana kadrosuna katmak istediği eski oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile anlaşma noktasına geldi. Geçen sezon başında Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a transfer olan tecrübeli kanat oyuncusunun yuvaya dönmeye yakın olduğu bildirildi. İki kulüp arasında pazarlıkların son aşamaya geldiği ifade edilirken, İzmir temsilcisinin bonservis ücretini takside bölmek istediği öğrenildi. Adana Demirspor'da kadro dışı kalan Metehan'ın önümüzdeki günlerde Altınordu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

HÜSAMETTİN'İN MUTLU GÜNÜ

Altınordu'nun U17 takımı, Elit U17 Ligi yarı final maçında Galatasaray'ı penaltılarla eledi ve finalde Beşiktaş ile eşleşti. Antalya'da oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona erince maç, uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca penaltı atışları sonucunda Altınordu U17 Takımı rakibini eleyerek adını finale yazdırdı. Son düdüğün ardından Altınordu'nun genç oyuncuları saha içinde büyük sevinç yaşadı. Galatasaray'ı eleyerek finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını belirten U17 Teknik Sorumlusu Mert Yılmaz, "Sezon başından beri bu maçlar için çalışıyoruz. Futbolcularımızla beraber büyük sevinç yaşıyoruz. Galatasaray'ı eledik çarşamba akşamı da Beşiktaş ile final maçına çıkacağız. Hemen final maçı hazırlıklarına başlıyoruz. Beşiktaş'ı yenip İzmir'e kupayla dönmek istiyoruz" dedi.