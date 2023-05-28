Altınordu'da Kerim çifte üzüntü yaşadı

SPOR Toto 1'inci Lig'de küme düşen Altınordu'nun ara transfer döneminde Hatayspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı sağ bek Kerim Alıcı, bu sezon çifte kabus yaşadı. Yaşadığı büyük üzüntüyü az da olsa hafifletmek için sezonun kalan bölümünde futbol oynamaya devam etme kararı alan Kerim Alıcı, altyapısından yetiştiği Altınordu ile kiralırık olarak sözleşme imzaladı. Altınordu'da forma giydiği 10 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki defans oyuncusu, kırmızı-lacivertli kulübün 2'nci Lig'e düşmesiyle bu sezon ikinci kez darbe aldı. Kerim'in yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Hatyaspor'la sözleşmesi sürüyor.