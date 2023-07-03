Altınordu'da Kenan Fakılı'nın geleceği belirsiz

Altınordu'da Kenan Fakılı'nın yeni sezonda kadroda düşünülmediği ve kulüpten ayrılacağı öğrenildi.

Fransa'da St-Etienne altyapısında yetişen Kenan, geçen sezon Somaspor'da ilk yarının son haftalarında sakatlık yaşayıp sezonu erken kapattı. Çapraz bağları kopan genç kanat oyuncusu yeni sezon öncesi kendisine kulüp aramaya başladı. Altınordu ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan'ın bonservisiyle birlikte yuvadan uçması bekleniyor.