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Altınordu'da Kenan Fakılı'nın geleceği belirsiz

Altınordu'da Kenan Fakılı'nın geleceği belirsiz

Spor Haberleri

Altınordu'da Kenan Fakılı'nın yeni sezonda kadroda düşünülmediği ve kulüpten ayrılacağı öğrenildi.

p>TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon başında Somaspor'a kiralık gönderilen Kenan Fakılı'nın yeni sezonda kadroda düşünülmediği öğrenildi. Kırmızı-lacivertli formayla önceki sezon 1'inci Lig'de 15, kupada 2 karşılaşmaya çıkan 20 yaşındaki gurbetçi sağ kanat oyuncusu, geçen sezon Somaspor formasıyla 2'nci Lig'de 16 karşılaşmada 1 gol attı.

Fransa'da St-Etienne altyapısında yetişen Kenan, geçen sezon Somaspor'da ilk yarının son haftalarında sakatlık yaşayıp sezonu erken kapattı. Çapraz bağları kopan genç kanat oyuncusu yeni sezon öncesi kendisine kulüp aramaya başladı. Altınordu ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan'ın bonservisiyle birlikte yuvadan uçması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Altınordu Spor Haberler

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