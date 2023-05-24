Altınordu'da kaptandan özür

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşen Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan Özek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tüm Türkiye'den özür diledi. Açıklamasına, "Çok üzgünüm ne diyeceğimi nasıl söyleyeceğimi hiç bilmiyorum" sözleriyle başlayan deneyimli futbolcu, "Türkiye'nin Altınordu'sunun kaptanı olarak içinde bulunduğumuz durumun pişmanlığını, hayal kırıklığını üzerimden atabilmem sanırım uzun süre alacak. Evet futbol bu şampiyonlukları, başarıları olduğu kadar başarısızlık ve düşmesi de var. Ama bunu hakettiğimizi düşünmüyorum. Sadece ve sadece bu toprakların çocuklarına yatırım yapan; İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu mottosundan taviz vermeyen Türkiye'nin geleceği olan tek kulüp Altınordu FK'yı maalesef 100'üncü yılında küme düşürmüş futbolcuları olarak anılacağız" dedi.

Ahmet İlhan Özek, duygularını şöyle dile getirdi: "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bu zamanda başta bu kulüp için canını dişine takan, sadece bu kulüp için değil, bu toprakların çocuklarına hayatını adayan, bana güvenip Türkiye'nin Altınordu'su A takım kaptanlığı gibi kutsal mertebeye layık gören, kendi deyimiyle Altınordu arması yediemini başkanımız Seyit Mehmet Özkan'dan, gece gündüz demeden güler yüzleriyle huzurlu ortamda yaşamamızı sağlayan, istediğimiz herşeyi içtenlikle yerlerine getiren, tesislerimizde tertemiz odalarımızda yatmamızı sağlayan ablalarımızdan, her öğün mükemmel yemek yememizi sağlayan mutfaktaki büyüklerimizden, güvenlikteki abilerimizden, malzemelerimizden sorumlu abilerimizden ve herşeyimiz, İsviçre çakısı dediğimiz yIllardır kulüpte olan Turan abimizden, 100 yıldır bu armanın peşinde koşan iyi günde, kötü günde desteğini bizden esirgemeyen dededen Altınordulu büyük taraftarlarımızdan ve tüm Türkiye'den özür dilerim."