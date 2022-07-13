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Altınordu'da Kahraman akademiye duacı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Altınordu'da Kahraman akademiye duacı

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi iskelet kadrosunu koruyup Akhisarspor'dan golcü Bertuğ Bayar ve Trabzonspor'dan kiralık olarak sol kanat Safa Kınalı ile anlaşan Altınordu'da Teknik Direktör Ufuk Kahraman, Altınordu Futbol Akademisi'nin kendileri için büyük bir şans olduğunu vurguladı.

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi iskelet kadrosunu koruyup Akhisarspor'dan golcü Bertuğ Bayar ve Trabzonspor'dan kiralık olarak sol kanat Safa Kınalı ile anlaşan Altınordu'da Teknik Direktör Ufuk Kahraman, Altınordu Futbol Akademisi'nin kendileri için büyük bir şans olduğunu vurguladı. Transfer sürecinin zorlu geçtiğini dile getiren teknik patron Kahraman, "Talip olduğumuz oyuncular yüksek fiyatlar istediğinde anlaşma yapamıyoruz. Yüksek bütçeli diğer kulüplere gidiyorlar ancak bunu sorun etmiyoruz" dedi.

Öz kaynak sistemi ve genç oyuncu oynatma misyonlarının en büyük kozları olduğunu ifade eden Teknik Direktör Kahraman, "İyi ki böyle bir misyon üstlenmişiz. Bu şekilde çok fazla transfere ihtiyaç duymadan gençlerimizle yarışabiliyoruz. Altınordu bu anlamda Türkiye'de büyük iş yapıyor. En büyük oyuncu havumuz akademimiz. Teknik adam olarak bu konuda rahatım, nasıl olsa kendi felsefimizde oyuncu yetişiyor. Bu bize büyük güç katıyor. Sadece eksik mevkilere ekstra güç katacak transferler yapıyoruz" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Altınordu Spor Haberler

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