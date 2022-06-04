Altınordu'da iki genç daha profesyonel oldu - Haberler

Altınordu, altyapısından yetiştirdiği Furkan Emin Kaçmaz ve Ege Aslan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, iki genç oyuncusunu daha profesyonel yaptı. Hafta başında Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U19/18 Takımı oyuncularından Mustafa Kocabaş ile sözleşme imzalayan kırmızı-lacivertli takım, bugün de Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U17 Takımı'nda forma giyen Furkan Emin Kaçmaz ve Ege Arslan ile profesyonel sözleşme imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki imza törenine Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, Altınordu Futbol Akademisi Teknik Direktörü Namet Ateş ve iki genç oyuncunun yanı sıra sporcuların aileleri katıldı.

Sedat Gündoğdu: "Daha iyi imzalar atacaklarına inanıyorum"

İki genç futbolcunun imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Genel Kaptan Sedat Gündoğdu, Furkan Emin Kaçmaz ve Ege Arslan'ı profesyonel yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün iki tane genç oyuncumuza profesyonel imzayı attırmanın mutluluğuna eriştik. Onlardan büyük başarılar beklediğimizi kendileri de biliyor, daha iyi imzalar atacaklarına inanıyorum" dedi.

Altınordu Futbol Akademisi Teknik Direktörü Namet Ateş de "İki oyuncumuz da bugün mesleğin ilk imzalarını atıyorlar. Hem kendilerini hem de ailelerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ege Aslan: "Bundan sonra daha da fazla çalışmaya devam edeceğim"

Profesyonel sözleşmeye imza atan Ege Arslan da "8 yıldır Altınordu forması giyiyorum. Bugün benim en mutlu günüm. Bundan sonra daha da fazla çalışmaya devam edeceğim. Bugüne kadar gelişmemde, buraya gelmem de emeği olan başta başkanımız Seyit Mehmet Özkan ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Furkan Emin Kaçmaz: "Başarılı olmak için çok çalışmaya devam edeceğim"

Genç oyunculardan Furkan Emin Kaçmaz da, "Bugüne kadar gelişimimizde büyük emeği olan başta başkanımız Seyit Mehmet Özkan olmak üzere bugüne kadar çalıştığım tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Başarılı olmak için çok çalışmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor