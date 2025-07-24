Altınordu'da İki Futbolcuya İzin Verildi

Altınordu'da İki Futbolcuya İzin Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu, Tahsin Çakmak ve Kerem Türkmen'e yeni kulüp bulmaları için izin verdi. Tahsin, Kuşadasıspor'da kiralık olarak oynadı, Kerem ise 1 kez şans bulamadı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu'da iki futbolcuya izin verildi. İzmir temsilcisinde geçen sezon devre arasında Kuşadasıspor'a kiralanan gurbetçi orta saha oyuncusu Tahsin Çakmak ve sezon başında Etimesgut Spor'a kiralanıp 1 kez bile şans bulamayan kaleci Kerem Türkmen'den kendilerine kulüp bulmaları istendi.

Kuşadasıspor formasıyla 14 maça çıkıp, Bölgesel Amatör Lig'e düşme üzüntüsü yaşayan Tahsin'in kulüp aradığı öğrenilirken, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki kaleci Kerem'in Gebzespor'la anlaştığı iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! 'Bu halde uçağa nasıl bindin?'

Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! "Bu halde uçağa nasıl bindin?"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya'dan Türkiye'ye uzanan cinayet! 41 yıl sonra yara izi katili ele verdi

Almanya'dan Türkiye'ye uzanan cinayet! 41 yıl sonra yara izi ele verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.