Altınordu'da İki Futbolcuya İzin Verildi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu'da iki futbolcuya izin verildi. İzmir temsilcisinde geçen sezon devre arasında Kuşadasıspor'a kiralanan gurbetçi orta saha oyuncusu Tahsin Çakmak ve sezon başında Etimesgut Spor'a kiralanıp 1 kez bile şans bulamayan kaleci Kerem Türkmen'den kendilerine kulüp bulmaları istendi.

Kuşadasıspor formasıyla 14 maça çıkıp, Bölgesel Amatör Lig'e düşme üzüntüsü yaşayan Tahsin'in kulüp aradığı öğrenilirken, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki kaleci Kerem'in Gebzespor'la anlaştığı iddia edildi.