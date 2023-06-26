Altınordu'da Hüsamettin Yener alacaklarını tahsil etmek için ihtar gönderdi

Altınordu'nun sözleşmesi sona eren forveti Hüsamettin Yener, alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtar gönderdi. Yeni sezon için kadroda düşünülmeyen Hüsamettin'in kulübe dava açma hakkı kazanacağı belirtildi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren forvet Hüsamettin Yener'in alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yolladığı öğrenildi. Geçen sezon devre arasında Göztepe'den transfer edilerek yuvaya dönen 28 yaşındaki santrfor, ikinci kez formasını giydiği Altınordu ile 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşadıktan sonra serbest kalmıştı.

Yeni sezon için kadroda düşünülmeyen Hüsamettin'in Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurup, kulübe ihtar gönderdiği bildirildi. Altınordu verilen süre içerisinde deneyimli oyuncuya alacağını yatırmazsa, Hüsamettin kulübe dava açma hakkı kazanacak. Hüsamettin yarım sezonda çıktığı 11 maçta 346 dakika süre bulup, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.