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Altınordu'da Hüsamettin dönüyor

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
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Altınordu'da Hüsamettin dönüyor

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde Adanaspor'u yenerek üst üste 4'üncü galibiyetini almayı hedefleyen Altınordu'da sarı kart cezası sona eren forvet Hüsamettin Yener'in yeniden ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde Adanaspor'u yenerek üst üste 4'üncü galibiyetini almayı hedefleyen Altınordu'da sarı kart cezası sona eren forvet Hüsamettin Yener'in yeniden ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. İzmir temsilcisinde tedavisi süren santrfor Ahmet Dereli'nin bu hafta da riske edilmeyeceği bildirilirken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ileri uçta Anıl'ın yerine Hüsamettin'i sahaya süreceği kaydedildi.

Cezası nedeniyle Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanında görev alamayan Hüsamettin kırmızı-lacivertli ekibin gol umudu olacak. Bu sezon ligde 27 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan 27 yaşındaki futbolcu ligin ilk haftasında Ankara Keçiörengücü (D), 4'üncü haftada ise Bursaspor (D) filelerini sarsmıştı. Son golünü 12 Eylül 2021'de kaydeden Hüsamettin, Adanaspor'a gol atması halinde 203 gün sonra gol sevinci yaşayacak.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Spor Toto, Adanaspor, Altınordu, Pazar, Spor, Haberler

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