Altınordu'da hedef Süper Lig

SPOR Toto 1'inci Lig'de 12 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Altınordu'da fikstür çekimine katılan Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, fikstürü ve kulübün hedeflerini açıkladı. "Süper Lig kadar zorlu bir sezon bizi bekliyor" diyen Erbesler, "Amansız bir mücadele izleyeceğiz. Fikstürün avantajı veya dezavantajı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her takım herkesle oynayacak. Sezonu Gençlerbirliği maçıyla açıyoruz. Liglerin başlaması da bir hafta ertelendi. Ona göre düzenlemeler yapıldı" dedi.

Yeni sezonun kendileri adına çok değerli olduğunu kaydeden Can Erbesler, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan da futbolcularımızla yaptığı toplantıda hedefi ilk 6 olarak belirledi. Geçen yılın son 10 maçındaki başarılı performansımızı görünce bu durum hepimizi heyecanlandırdı. Bu sene hedefimizi büyüttük. Neden Süper Lig olmasın diyoruz. Bunu da buradan herkese ilan ediyoruz. Bu toprakların çocuklarına güveniyoruz. Yine yabancı oyuncu oynatmadan öz kaynak sistemimizden yetişen oyuncuların çoğunlukta olduğu kadromuzda geçen yılın iskeleti korundu. Yeni takviyeler yapıldı. Transferlerle kadromuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. 100'üncü yılımızda İzmir taraftarı bizi yalnız bırakmasın" mesajı verdi.

Demirören Haber Ajansı / Spor