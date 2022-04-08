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Altınordu'da hedef seriyi sürdürmek

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Altınordu'da hedef seriyi sürdürmek

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Nasadoge Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Adanaspor maçlarını kazanıp düşme potasından çıkan Altınordu, gözünü Eyüpspor maçına çevirdi.

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Nasadoge Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Adanaspor maçlarını kazanıp düşme potasından çıkan Altınordu, gözünü Eyüpspor maçına çevirdi. Pazartesi günü İstanbul'da üst sıraları hedefleyen rakibiyle karşı karşıya gelecek kırmızı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. İzmir ekibinde sakatlıktan kurtulan Ahmet Dereli de takıma döndü.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu zorlu bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini belirterek, "Amacımız İstanbul'dan 3 puanla dönüp aşağıyla bağımızı koparmak. İyi bir gidişatımız var. Bunu sürdüreceğiz" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Erzurumspor Kulübü, Spor Toto, Altınordu, Sigorta, Spor, Haberler

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