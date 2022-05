Altınordu'da hedef 3 puan

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda kendisi gibi kümede kalma savaşı veren Kocaelispor'la kritik bir maç oynayacak Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 3 puan için mücadele edeceklerini söyledi. Son haftalarda alınan sonuçların ardından ligin farklı bir boyut kazandığını dile getiren Eroğl, "9 takımı yakından ilgilendiren bir düşme hattı var. Her takım her takımı rahatlıkla yenebiliyor. Bizim de 2 dışarıda, 1 tane de içeride maçımız kaldı. Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağımız karşılaşma her iki takımı da yakından ilgilendiriyor. Biz bu maçı kazanırsak büyük avantaj elde edeceğiz. Takıma ve oyuncularıma güveniyorum. İnşallah bu deplasmandan 3 puanla döneriz" dedi.

İzmir ekibinde kaleci Ali Emre Yanar, ligde kalan üç maçın kendileri adına final niteliğinde olduğunu belirterek, "Pazar günü önemli bir karşılaşma oynayacağız. O maçta da her şeyimizi ortaya koyarak mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Spor