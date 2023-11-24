Altınordu'da Hasan ve Furkan Yöntem ilk 11'e dönüyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Afyonspor'a 1-0 yenilerek düşme hattına gerileyen Altınordu'da stoper Hasan ve orta saha oyuncusu Furkan Yöntem, ilk 11'e dönecek. U19 Milli Takımı'nda forma giymeleri nedeniyle Afyonspor karşısında görev yapamayan altyapı patentli iki genç oyuncu, pazar günü Diyabekirspor deplasmanında takımdaki yerlerini alacak. Kırmızı-lacivertlilerde bu iki oyuncunun yokluğunda şans bulan kaptan Arif ile Rahmi'nin yedek soyunması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor