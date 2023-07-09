Altınordu'da genç oyuncu Metehan Yılmaz'ın kadroda kalması bekleniyor
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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da altyapıdan yetişen genç orta saha oyuncusu Metehan Yılmaz'ın yeni sezonda büyük ölçüde kadroda kalacağı öğrenildi. Metehan'ın performansıyla dikkat çektiği ve Manisa FK'nın ilgilendiği belirtildi. Ancak Altınordu Teknik Direktörü Metehan'ı takımda görmek istediğini ifade etti. Eğer cazip bir teklif gelmezse, 23 yaşındaki futbolcunun satışına izin verilmeyeceği kaydedildi. Ayrıca Altınordu, yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri için toplanacak.
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da altyapıdan yetişen genç orta saha oyuncusu Metehan Yılmaz'ın yeni sezonda büyük ölçüde kadroda kalacağı öğrenildi. Sergilediği performansla dikkat çeken isimler arasında yer alan Metehan'la 1'inci Lig temsilcisi Manisa FK ilgileniyordu. Metehan, geçen sezon 1'inci Lig'de 31 maçta görev aldı. Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka'nın yeni sezonda Metehan'ı takımında görmek istediği ifade edildi. Çok cazip bir teklif gelmemesi halinde 23 yaşındaki futbolcunun satışına izin verilmeyeceği kaydedildi. Öte yandan Altınordu yeni sezon öncesi yarın Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde toplanarak sağlık kontrollerinden geçecek.