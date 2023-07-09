Altınordu'da genç oyuncu Metehan Yılmaz'ın kadroda kalması bekleniyor

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da altyapıdan yetişen genç orta saha oyuncusu Metehan Yılmaz'ın yeni sezonda büyük ölçüde kadroda kalacağı öğrenildi. Metehan'ın performansıyla dikkat çektiği ve Manisa FK'nın ilgilendiği belirtildi. Ancak Altınordu Teknik Direktörü Metehan'ı takımda görmek istediğini ifade etti. Eğer cazip bir teklif gelmezse, 23 yaşındaki futbolcunun satışına izin verilmeyeceği kaydedildi. Ayrıca Altınordu, yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri için toplanacak.