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Altınordu'da Furkan Yöntem iyileşti, Kerem Türkmen kiralandı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da Furkan Yöntem'in sakatlıktan iyileşerek takıma katılması sevinç yarattı. Genç oyuncunun önümüzdeki haftalarda kadroda yer alması bekleniyor. Ayrıca, Altınordu'nun altyapısından yetişen Kerem Türkmen ise Etimesgut Belediyespor'a kiralandı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon sağ diz ön çapraz bağları kopan Furkan Yöntem'in iyileşerek takıma katılması yüzleri güldürdü. İzmir ekibinin altyapısından yetişip 2023-24'te ligde 15 maçta forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, 9 Aralık 2023'te deplasmanda oynanan Yeni Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında sakatlık şoku yaşadı.

Ligin kalan bölümünde görev yapamayan Furkan, ameliyat olup iyileşme sürecini atlattıktan sonra fiziksel eksiklerini de kapatarak takımla antrenmanlara başladı. Yaz döneminde U19 Milli Takımı kampına katılan Furkan, U19 Avrupa Şampiyonası'nda görev almamasına rağmen ay-yıldızlı ekipte yer aldı. Genç yıldız adayının önümüzdeki haftalarda kadroda yer bulması bekleniyor.

GENÇ KALECİ KİRALIK GİTTİ

Altınordu'da geçen hafta altyapıdan A takım kadrosuna dördüncü kaleci olarak dahil edilen Kerem Türkmen, tecrübe kazanması için 3'üncü Lig temsilcisi Etimesgut Belediyespor'a kiralandı. Altınordu altyapısında 6 yıldır görev yapan 17 yaşındaki file bekçisi bu sezon ilk kez profesyonel ligde oynama heyecanı yaşayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Altınordu Güncel Spor

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