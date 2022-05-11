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Altınordu'da Eroğlu hata istemiyor

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
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Altınordu'da Eroğlu hata istemiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 2 hafta kala düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Altınordu, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Balıkesirspor ile cumartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmada kaza yapmak istemiyor.

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 2 hafta kala düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Altınordu, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Balıkesirspor ile cumartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmada kaza yapmak istemiyor. İzmir temsilcisi, lige mendil sallayan son sıradaki rakibini mağlup ederek son haftaya avantajlı girmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun öğrencilerini dikkatli olmaları konusunda uyardığı ifade edildi. Oyuncularından rakibi küçümsemeden aynı ciddiyetle mücadele etmelerini isteyen deneyimli teknik adamın, erken goller bularak Balıkesirspor'un direncini kırmayı planladığı bildirildi. Altınordu ilk yarıda Balıkesir'de oynanan maçı uzatmada bulduğu golle 4-3 kazanmıştı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Balıkesirspor, Cumartesi, Spor Toto, Altınordu, Spor, Haberler

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