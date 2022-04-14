Altınordu'da Erdi'ye güvenoyu

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 2-2 sona eren Eyüpspor deplasmanında 2 kritik hata yapan stoper Erdi Dikmen'e kol kanat gerdi. Maçın 45'inci dakikasında ceza sahasında topa elle müdahale ederek rakibin penaltı kazanıp 1-0 öne geçmesine neden olan Erdi, İzmir temsilcisi 2-1 öne geçtikten sonra 78'inci dakikada kendi kalesine doğru ters bir kafa yaptı. Üst direkten dönen topu rakip gole çevirince Altınordu galibiyetten oldu.

"Futbolda böyle talihsizlikler olabiliyor" diyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Erdi haftalardır savunmamızda başarıyla mücadele ediyor. Defansımıza direnç kattı. Takımımıza verdiği katkıdan memnunuz" ifadelerine yer vererek öğrencisine güvenoyu verdi.Ligde cumartesi günü Manisa FK'yı konuk edecek Altınordu'da hafif sakatlıkları bulunan Kürşad, Ali Emre ve Recep'in durumları MR sonucunda netlik kazanacak. Ahmet Dereli'nin forma giymesinin bu hafta da zor olduğu öğrenildi.