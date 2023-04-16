Altınordu'da Erdi dönüyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de 33'üncü haftayı Adanaspor'u 3-0 hükmen yenerek tamamlayan Altınordu'da stoper Erdi Dikmen'in iyileşmesi teknik ekibin elini güçlendirdi. Ligde 24 Mart'taki Yılport Samsunspor deplasmanında sarı kart cezalısı durumuna düştükten sonra dizinden sakatlık yaşayan tecrübeli savunmacı Denizlispor, Eyüpspor ve Altay (D) müsabakalarında kadroda yer almadı. Geçen hafta iyileşip takımla çalışmalara başlayan Erdi'nin bu hafta antrenman eksiğini kapatarak Manisa FK deplasmanında kadroya alınması bekleniyor. Altınordu'da cezalı Kubilay ve Kürşad dışında eksik yok.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor