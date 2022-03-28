Altınordu'da CEO Özdeniz oldu

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da CEO görevine Mehmet Necati Özdeniz getirildi. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde başkan Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Özdeniz, görevine başladı. Altınordu'nun çok büyük organizasyona sahip olduğunu belirten Başkan Özkan, "Organizasyon görünürde sadece Altınordu A takımı gibi gözükebilir ama o sadece görünen yüzü. En temelde Altınordu Futbol Okullarımız, ortasında Futbol Akademimiz var. Yine elit takımlarımız var. Sadece A takımdan ibaret değiliz. Kulüp olarak tamamıyla yüzümüzü Avrupa'ya çevirdik. Şu anda sadece Avrupa'yı hedefledik ama sonrasında bu organizasyon ABD'ye kadar uzanabilir. İlk hedefimiz Avrupa'nın 5 büyük ligine oyuncu yetiştirmek" diye konuştu.

Üst düzey bir yöneticiye ihtiyaçları olduğu için Necati Özdeniz'i göreve getirdiklerini dile getiren Seyit Mehmet Özkan, "Necati Bey uzun yıllar bankacılık görevinde üst düzey yöneticilik yaptı. Birçok başarılı organizasyonu yönetti. Herhangi bir organizasyonunun üst yapısını rahatlıkla taşıyabilecek kapasiteye sahip. İlk başta kendisi A takımımızın tüm sorumluluğunu alacak sonra da parça parça diğer organizasyonları ona devredeceğiz. Bugünden itibaren A takımımızın tüm sorumluluğu kendisindedir. Kurumsal geleceğimiz için önemli bir adım attık ve profesyonel bir açılım gerçekleştirdik. Necati Bey çok iyi pozisyonunu bırakıp bizim teklifimizi kabul ederek geldi. O bizim projemize inandı. Altınordu armasını daha güzel yerlere taşımak için birlikte büyük işler yapacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor