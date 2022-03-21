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Altınordu'da başarı motivasyonla geldi

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
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Altınordu'da başarı motivasyonla geldi

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda üst üste 7 mağlubiyet aldıktan sonra 3'te 3 yaparak moral bulan Altınordu'nun mental çalışmalarla çıkışa geçtiği ifade edildi.

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda üst üste 7 mağlubiyet aldıktan sonra 3'te 3 yaparak moral bulan Altınordu'nun mental çalışmalarla çıkışa geçtiği ifade edildi. Son 3 haftada topladığı 9 puanla düşme hattından kurtulamasa da kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkını 6'dan 2'ye indiren 31 puanlı İzmir temsilcisinde başkan Seyit Mehmet Özkan'ın işler kötü giderken oyuncularla bir toplantı yaparak, "Sizlere güveniyorum. Kümede kalacağınıza inanıyorum" mesajıyla takıma moral verdiği öğrenildi.

Teknik ekibin oyuncularla sık sık bire bir konuşmalar yaparak, "Rakipleri gözünüzde büyütmeyin, rahat olun" sözleriyle futbolculara özgüven aşıladığı ve takımın motivasyonunu yüksek tuttuğu kaydedildi. Başkan Özkan ve teknik heyetin terapi etkisi yaratan desteğini arkalarında hisseden oyuncuların da saha dışında vakit geçirerek kenetlendiği dile getirildi. Kendi aralarında etkinlikler düzenleyen futbolcular birlik ve beraberlik duygusunu ön plana çıkararak, üzerlerindeki baskı ve stresi ortadan kaldırdı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Seyit Mehmet Özkan, Spor Toto, Altınordu, İzmir, Spor, Haberler

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