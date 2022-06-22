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Altınordu'da Anıl yolcu

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
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Altınordu'da Anıl yolcu

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forvet Anıl Arıcıoğlu kiralık listesine konuldu.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forvet Anıl Arıcıoğlu kiralık listesine konuldu. İzmir ekibinin geçen sezon Fethiyespor'dan 5 yıllığına kadrosuna kattığı genç golcünün tecrübe kazanması için başka bir takıma geçici transfer olacağı öğrenildi. Yeni sezon öncesi dış transferde Akhisarspor'dan santrfor Bertuğ'u kadrosuna dahil eden kırmızı-lacivertlilerde hücum hattında Ahmet Dereli, Ahmet İlhan, Şeref, Emircan gibi isimlerin de yer alması nedeniyle Anıl, forma şansı bulabileceği bir takıma gönderilecek. Geçen sezon 15 maçta 320 dakika görev alan Anıl, gol atma başarısı gösteremedi.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Fethiyespor Altınordu İzmir Spor Haberler

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