Altınordu'da Anıl belirsiz - Haberler

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Altınordu'da Anıl belirsiz

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
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Altınordu'da Anıl belirsiz

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon fazla forma şansı bulamayan forvet Anıl Arıcıoğlu'nun yeni sezonda kadroda yer alıp almayacağı netlik kazanmadı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon fazla forma şansı bulamayan forvet Anıl Arıcıoğlu'nun yeni sezonda kadroda yer alıp almayacağı netlik kazanmadı. İzmir ekibinin Fethiyespor'dan 5 yıllığına kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcu ilk yılında ligde 15 maçta 3 kez ilk 11'de şans bulurken, toplam 320 dakika oyunda kaldı. Kanatlarda ve ileri uçta görev yapabilen Anıl'a özellikle 2'nci Lig'den pek çok takımın talip olduğu bildirildi. Forvet hattında alternatifli bir kadroya sahip olan Altınordu'nun yapılacak transferlere göre Anıl'ı kiralık olarak göndermesi gündeme gelebilir. Teknik heyet bu konudaki kararını daha sonra verecek. Dış transferde Akhisarspor'dan santrfor Bertuğ Bayar'la anlaşarak forvete takviye yapan İzmir ekibinde hücum hattında Ahmet İlhan, Ahmet Dereli, Hüsamettin, Şeref, Emircan, Kenan ve Gökberk gibi isimler de yer alıyor. Kırmızı-lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Hüsamettin'in durumu da belirsizliğini koruyor.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Fethiyespor Altınordu İzmir Spor Haberler

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