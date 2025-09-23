Altınordu'da Altyapı Teknik Direktörlüğüne Fatih Parmaksız Geldi

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da altyapı teknik direktörlüğü görevine Fatih Parmaksız getirildi. İnciraltı Çağlar ve Cengiz Temel Futbol Eğitim Tesisleri'nde Başkan Seyit Mehmet Özkan ve Altyapı Sportif Direktörü Ozan Bilgir ile bir araya gelen Fatih Parmaksız sözleşme imzaladı. Parmaksız ile uzun yıllara dayanan dostluğu olduğunu belirten Başkan Özkan, "Fatih hocamız, TFF Ege Bölge antrenörü olarak 13 yıl çalıştı. Özellikle İzmir'den çıkan yıldızların bulunmasında, onların gelişmesinde önemli katkısı olan bir futbol insanıdır" dedi.

Seyit Mehmet Özkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Futbolcu yetiştirmek çok emek isteyen bir iş. Bizim temel amacımız 7-8 yaşlarında eğitim vermeye başladığımız doğal yetenekli çocuğumuzu, 17-18 yaşlarında Süper Lig'de, 20-21 yaşlarında da Avrupa'nın bütün liglerinde oynayabilecek seviyeye getirmek. Fatih hocamız gibi futbolun altyapısını çok iyi bilen bir teknik direktörün liderliğinde Türk futboluna iyi oyuncular armağan edeceğiz. Yepyeni bir sayfa açıyoruz, artık altyapıyı ona teslim ettim."

'BİRÇOK SPORCUMUZU MİLLİ TAKIMA KAZANDIRACAĞIZ'

Altyapı teknik direktörlüğü görevine getirilen Fatih Parmaksız, "Futbolculuk hayatımın ardından 17-18 yıl her kademede antrenörlük yaptım. 13 yıldır da TFF Ege Bölgesi'nde bölge antrenörü olarak görev aldım. Burada çok değerli altyapı hocalarım var. Onların bazıları ile aynı takımlarda oynadık bazıları ile karşılıklı oynadık. Çok donanımlı bir ekibe sahibim. Altınordu'dan 90'a yakın milli futbolcu grubumuz var. Ufak yaş kategorilerinden daha da hızlanarak bir çok futbolcuyu milli takımlarımıza kazandıracağız. Kendime ve ekibime güveniyorum. Başarılı olacağız" dedi.