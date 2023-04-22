Altınordu'da Alperen formayı kaptı
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SPOR Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da genç stoper Alperen Selvi, son haftalarda bulduğu forma şansını iyi değerlendirerek teknik ekibin gözüne girdi.
SPOR Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da genç stoper Alperen Selvi, son haftalarda bulduğu forma şansını iyi değerlendirerek teknik ekibin gözüne girdi. Sezonun ilk yarısında 2 kupa maçı dışında forma şansı bulamayan 22 yaşındaki stoper, ligdeki son 2 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. Kariyerinin ilk 1'inci Lig karşılaşmasına eski teknik direktör Gökhan Ünal'ın görevde olduğu Keçiörengücü deplasmanında çıkan Alperen, 4-0 yenilgiyle hezimet yaşadı.
Genç defans oyuncusu, teknik direktör Hasan Özer yönetiminde 3 karşılaşmada görev yaptı. Denizlispor müsabakasında skor 2-2'ye geldikten sonra sakatlanan Yusuf Yalçın'ın yerine 45+3'üncü dakikada oyuna giren Alperen, maç sonunda 5-2'lik galibiyet sevinci yaşadı. Teknik patron Özer, 2-1'lik Eyüpspor mağlubiyeti ve 2-1'lik Altay (D) galibiyetinde Alperen'i 90'ar dakika sahada tuttu. Alperen'in pazartesi günü Manisa FK deplasmanında yine 11'de olması bekleniyor.- İzmir