Altınordu'da Alperen formayı kaptı

SPOR Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da genç stoper Alperen Selvi, son haftalarda bulduğu forma şansını iyi değerlendirerek teknik ekibin gözüne girdi. Sezonun ilk yarısında 2 kupa maçı dışında forma şansı bulamayan 22 yaşındaki stoper, ligdeki son 2 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. Kariyerinin ilk 1'inci Lig karşılaşmasına eski teknik direktör Gökhan Ünal'ın görevde olduğu Keçiörengücü deplasmanında çıkan Alperen, 4-0 yenilgiyle hezimet yaşadı.

Genç defans oyuncusu, teknik direktör Hasan Özer yönetiminde 3 karşılaşmada görev yaptı. Denizlispor müsabakasında skor 2-2'ye geldikten sonra sakatlanan Yusuf Yalçın'ın yerine 45+3'üncü dakikada oyuna giren Alperen, maç sonunda 5-2'lik galibiyet sevinci yaşadı. Teknik patron Özer, 2-1'lik Eyüpspor mağlubiyeti ve 2-1'lik Altay (D) galibiyetinde Alperen'i 90'ar dakika sahada tuttu. Alperen'in pazartesi günü Manisa FK deplasmanında yine 11'de olması bekleniyor.