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Altınordu'da Ali Özgün, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

Spor Haberleri

Altınordu'da bir süredir izinli olan ve Almanya'da ailesinin yanında bulunan Ali Özgün, 2 Ağustos Çarşamba günü İzmir'e dönüp yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Altınordu'da bir süredir izinli olan ve Almanya'da ailesinin yanında bulunan Ali Özgün, 2 Ağustos Çarşamba günü İzmir'e dönüp yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, altyapı patentli gençleri dışında küme düşen kadrosunda yer alan tüm tecrübeli oyuncularla vedalaşırken, sadece Ali Özgün'ün takımda kalmasına karar vermişti. Bir süredir izinli olan ve Almanya'da ailesinin yanında olan Ali Özgün, 2 Ağustos Çarşamba günü İzmir'e dönüp Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden çalışmalara katılacak. Mevcut sözleşmesi devam eden 33 yaşındaki golcü oyuncu geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kırmızı-lacivertli takıma transfer olup 9 da gol kaydetmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Altınordu Ali Özgün Almanya İzmir Spor Haberler

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