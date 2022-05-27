Altınordu'da Ahmet İlhan Özek'in sözleşmesi uzatıldı - Haberler

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Altınordu'da Ahmet İlhan Özek'in sözleşmesi uzatıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Altınordu'da Ahmet İlhan Özek'in sözleşmesi uzatıldı

Altınordu, 34 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmet İlhan Özek ile 2+1 yıllık sözleşme yeniledi.

Altınordu, 34 yaşındaki forvet oyuncu Su Ahmet İlhan Özek ile 2+1 yıllık sözleşme yeniledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, kaptan Ahmet İlhan Özek ile yeniden anlaşmaya vardı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Ahmet İlhan Özek, Altınordu A Takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz'in de katıldığı törenle resmi imzayı attı. Ahmet İlhan Özek, Altınordu Futbol Kulübü ile tekrar anlaşmaya vardığı için mutlu olduğunu söyledi. A Takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz de, "Kaptan Ahmet İlhan Özek ile tekrar anlaşmaya vardığımız için mutluyuz. Hocamız Ufuk Kahraman'ın raporu doğrultusunda kaptan Ahmet İlhan Özek ile tekrar anlaşmaya vardık. Kendisi takımımızda abi diye nitelendirdiğimiz oyunculardan birisi. Kendisi gelecek yıl da Öz Kaynak Sistemimizden yetişen oyuncularımıza abilik edecek. Hocamızın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.

2020-2021 sezonunda Altınordu'ya transfer olan Ahmet İlhan Özek, kırmızı-lacivertli formayla toplamda 64 resmi maça çıktı. Söz konusu maçlarda 3 bin 72 dakika sahada kalan deneyimli forvet 22 gol, 9 asistlik performans sergiledi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ahmet İlhan Özek Altınordu Spor Toto su Spor Haberler

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