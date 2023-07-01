Altınordu'da Ahmet İlhan'ın sözleşme durumu belirsiz

TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, kadrodaki tüm tecrübeli oyuncularla yolları ayırma kararı alırken, sözleşmesi devam eden kaptan Ahmet İlhan Özek'in mukavele feshine yanaşmadığı iddia edildi. Altınordu ile yeni sezon için 3 milyon TL'lik anlaşması olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Ahmet İlhan'ın kurmaylarla yaptığı görüşmede, "Aynı şartlarda sözleşmeyi başka bir kulüple yapamam" ifadesini kullandığı ve ayrılmayı düşünmediği ileri sürüldü.

Son 3 sezonda 1'inci Lig'de kırmızı-lacivertli formayla 33 gol atan sağ kanat oyuncusunun İzmir temsilcisi ile 2024 yılına kadar kontratı bulunuyor. Altınordu ile 2020-21 sezonunda Play-Off finali oynayan Ahmet İlhan, geçen sezon küme düşme üzüntüsü yaşadı. Kulüp ile kaptan arasında anlaşma sağlanmazsa deneyimli futbolcunun kadro dışı kalması gündeme gelebilir. Ahmet İlhan'ın geçen sezon başı 125 bin Euro olan piyasa değeri önce 100 bin, son olarak 50 bin Euro'ya düştü.