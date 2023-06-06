Altınordu'da Ahmet Dereli takımdan ayrıldı

Spor Toto 1' Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Altınordu'da sözleşmesi sona eren Ahmet Dereli takımdan ayrıldığını açıkladı. Son 3 sezondur kırmızı-lacivertli formayı giyen 30 yaşındaki forvet sosyal medya hesabından aptığı paylaşımla İzmir temsilcisine veda etti. Ahmet Dereli, "3 sezon boyunca gururla formasını terlettiğim külübümle, personeliyle ve bize hep destek olan taraftarıyla böyle vedalaşmak istemezdim. Bütün güzellikler sizinle olsun, umarım tekrardan sizleri üst liglerde görebilirim" ifadelerini kullandı. Ahmet bu sezon sakatlığı nedeniyle beklentileri karşılayamamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor