Altınordu'da 3 oyuncu daha kadrodan çıkarıldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da teknik ekibin raporuyla 3 oyuncu daha kadrodan elendi. İzmir temsilcisinde geçen sezon kiralık olarak Nazilli Belediyespor'da forma giyen kanat oyuncusu Anıl Arıcıoğlu'nun yanı sıra altyapı patentli sol bek Mustafa Kocabaş ve orta saha oyuncusu Tayfun Tatlı kadrodan çıkarıldı.

Üç futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor. Tayfun geçen sezon Gümüşhane'de kiralık oynadı. Altınordu'da geçtiğimiz günlerde Gökberk Efe, Mehmet Ablay, Mustafa Karaman ve Tugay Güner'in kiralık gönderilmesine karar verilmiş, Yusuf Talga ise U19 takımına gönderilmişti. Böylelikle Altınordu'nun 30 kişilik kadrosu 22'ye düştü.