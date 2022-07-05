Altınordu'da 12 genç göze giremedi

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'dan geçen sezon tecrübe kazanmaları için farklı kulüplere kiralanan 12 futbolcu yeni sezonda da A takımda görev almayacak. 2021-22 sezonunda alt liglerde forma giyen Ali Mert Aydın (Diyarbekirspor), Altar Han Hidayetoğlu, Atalay Gürel (Isparta 32), Enes Kalyoncu, Ferhat Katipoğlu, Hüseyin Solaklı, Mertcan Dağlı, Polat Abay, Tayfun Tatlı ( Niğde Anadolu FK), Mustafa Kaya (Modafen), Aykut Çolakoğlu ve Tuncay Turgay Çağman ( Karşıyaka ) yine kadroya alınmadı.

Mustafa'nın Modafen'le Aykut'un ise Karşıyaka ile kiralık sözleşmeleri sürerken, Polat da Karşıyaka'ya kiralandı. Kırmızı-lacivertlilerde göze giremeyen diğer genç oyuncular da kiralık ya da bonservisleriyle takımdan gönderilecek. Altınordu'da sadece geçen sezonu Niğde'de kiralık geçiren Emre Oymak ve Alperen Selvi teknik heyetin raporuyla kadroya dahil edilen iki isim oldu. Geçen sezon A takımda yer alan forvet Anıl Arıcıoğlu ise Nazilli Belediyespor'a kiralandı.

Demirören Haber Ajansı / Spor