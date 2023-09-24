Altınordu, Bursaspor ile berabere kalarak ilk puanını aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk 3 maçını kaybeden Altınordu, Bursaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak bu sezonki ilk puanıyla tanıştı. Kırmızı-lacivertliler, son sıradan kurtuldu ve 18. sıraya yükseldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk 3 maçını kaybeden Altınordu, Bursaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak bu sezonki ilk puanıyla tanıştı.

Yeni sezona kötü bir başlangıç yaparak ilk üç maçında puanla tanışamayan Altınordu, dün oynanan Bursaspor deplasmanında 1-1 berabere kalarak bu sezonki ilk puanını elde etme başarısı gösterdi. Böylece puanını 1'e yükselten kırmızı-lacivertliler, son sıradan kurtuldu ve 18. sıraya yükseldi.

Öte yandan Altınordu, gelecek hafta İzmir derbisinde Bucaspor 1928'i konuk edecek ve bu müsabakada ilk galibiyetini almaya çalışacak. Kırmızı-lacivertlilerin kayıp yaşaması durumunda ise ilk 6 hafta itibarıyla ligin dibine adeta demir atmış olacak. - İZMİR