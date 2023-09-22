Altınordu, Bursaspor deplasmanında çıkış arayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada bulunan Altınordu, Bursaspor deplasmanında galibiyet arayacak. Sakatlığı devam eden Onur Toprak forma giyemeyecekken, yeni transfer Devrim Taşkaya'nın yedek soyunması bekleniyor. Ayrıca, Altınordu 17 yaşındaki Sercan Demirkıran ile profesyonel sözleşme imzaladı.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 3 maçında Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı (D) ve Ankara Demirspor'a mağlup olan son sıradaki Altınordu, yarın Bursaspor deplasmanında çıkış arayacak. Timsah Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Alirıza Altunbakır yönetecek. İzmir temsilcisinde sakatlığı devam eden Onur Toprak forma giyemeyecek. Geçen hafta kadroda yer almayan son transfer Devrim Taşkaya'nın bu kez yedek soyunması bekleniyor. Altınordu, 4 maçta 4 puan toplayan Bursaspor'u mağlup ederek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

SERCAN DEMİRKIRAN PROFESYONEL OLDU

Altınordu, 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sercan Demirkıran ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Altınordu Futbol Akademisi İdari Direktörü Ahmet Furkan Can ve genç futbolcunun ailesi katıldı. İdari Direktör Can, Sercan'ın 12 yaşında kulübe adım attığını söyleyerek, "Kendisinin önce A takımımızda sonrasında milli takımda forma giyip ardından da yurt dışına transfer yapacağına inanıyoruz" dedi.