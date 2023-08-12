Altınordu, Bursa Yıldırımspor'u 3-1 yendi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Bursa Yıldırımspor'u 3-1 mağlup etti. Altınordu, lig öncesi son hazırlık maçında ise Akhisarspor'u konuk edecek.