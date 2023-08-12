Altınordu, Bursa Yıldırımspor'u 3-1 yendi
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Bursa Yıldırımspor'u 3-1 mağlup etti. Altınordu, lig öncesi son hazırlık maçında ise Akhisarspor'u konuk edecek.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında ağırladığı 3'üncü Lig temsilcisi Bursa Yıldırımspor'u 3-1 yendi. Müsabaka İzmir ekibinin Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Şenes Erzik Sahası'nda oynandı. Altınordu, daha önce ilk özel randevuda Efeler 09 SFK'yı 4-0 mağlup etmişti. İzmir temsilcisi yarın saat 18.00'de Soma Atatürk Stadı'nda Somaspor'la üçüncü hazırlık maçına çıkacak. Kırmızı-lacivertliler, lig öncesi son hazırlık maçında ise 19 Ağustos Cumartesi günü Akhisarspor'u konuk edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor