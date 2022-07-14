Altınordu, Bursa'ya üs kuracak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınordu, Bursa'ya üs kuracak

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
 - Güncelleme:
Altınordu, Bursa'ya üs kuracak

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Altınordu'nun Bursa'da dev bir altyapı tesisi kurmaya hazırlandığı belirtildi.

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Altınordu'nun Bursa'da dev bir altyapı tesisi kurmaya hazırlandığı belirtildi. Bursa yerel medyasında yer alan haberlere göre, kırmızı-lacivertlilerin Bursa Yenişehir'de 34 bin 216 metrekarelik bir alanda tesis yapmak için çalışmalara başladığı kaydedildi. Ulaşım açısından avantajlı bir konumda yer alacak tesiste ilk olarak bir futbol sahası yapılacağı, daha sonra ise büyük bir futbol akademisi kurulacağı dile getirildi. Bursa'daki futbol okullarına Yenişehir ilçe merkezinde bu yaz hizmete açılacak yeni bir okulu daha ekleyecek Altınordu, Bursalı gençleri bünyesine katarak geleceğe yatırım yapmayı planlıyor. Daha önce birçok kez Bursaspor'un altyapısını öven açıklamalarda bulunan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Bursa'da yaşayan Balkan göçmeni ailelerin çocuklarının futbola doğuştan yetenekli gençler olduğuna dikkat çekiyordu.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Altınordu İzmir Bursa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title